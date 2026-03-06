Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار Icon أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

دوري روشن.. الهلال يكسب النجمة برباعية نظيفة

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً
دوري روشن.. الهلال يكسب النجمة برباعية نظيفة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

حقق الهلال فوزًا عريضًا على ضيفه النجمة بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

افتتح الهلال التسجيل عن طريق اللاعب كريم بنزيما عند الدقيقة (43)، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني عند الدقيقة (81)، وعزز اللاعب مالكوم تقدم فريقه بإحراز الهدف الثالث عند الدقيقة (84)، واختتم اللاعب سافيتش رباعية الهلال بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة (86).

قد يهمّك أيضاً
الهلال يتجاوز الشباب بخماسية 

الهلال يتجاوز الشباب بخماسية 

الهلال يسقط في فخ التعادل أمام التعاون في دوري روشن

الهلال يسقط في فخ التعادل أمام التعاون في دوري روشن

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى (61) نقطة في المركز (3)، وبقي النجمة في المركز الأخير برصيد (8) نقاط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد