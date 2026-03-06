دوري روشن.. الهلال يكسب النجمة برباعية نظيفة

حقق الهلال فوزًا عريضًا على ضيفه النجمة بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

افتتح الهلال التسجيل عن طريق اللاعب كريم بنزيما عند الدقيقة (43)، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني عند الدقيقة (81)، وعزز اللاعب مالكوم تقدم فريقه بإحراز الهدف الثالث عند الدقيقة (84)، واختتم اللاعب سافيتش رباعية الهلال بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة (86).

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى (61) نقطة في المركز (3)، وبقي النجمة في المركز الأخير برصيد (8) نقاط.