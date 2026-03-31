“رؤى المدينة” تُعزّز الهوية الثقافية وتوثّق التراث بإطلاق أسماء الأحياء والشوارع والدروب التاريخية

الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
أطلقت شركة رؤى المدينة القابضة -إحدى شركات الصندوق- أسماء الأحياء والشوارع والدروب والجادات ضمن مشروع رؤى المدينة، بما يعكس الهوية الثقافية والتراثية للمدينة المنورة ويحقق تجربة عمرانية عصرية بالقرب من المسجد النبوي الشريف.
ويأتي المشروع متسقًا مع الفلسفة الإستراتيجية لمشروع رؤى المدينة، حيث تعتمد الأسماء على توثيق تاريخي دقيق مستوحى من تراث المدينة المنورة وماضيها الحضري، بما يسهم في الحفاظ على الهوية وتعزيز القيم الثقافية في مختلف المناطق السكنية.
ويشمل المشروع أربع مناطق تاريخية بارزة تحمل أسماء قبائل سكنت المدينة سابقًا، وهي: بني عبد الأشهل، بني معاوية، بني ظفر، وبني مازن، التي تتوزع فيها تسعة أحياء مثل النعيم والعدل والأنصار والرحمة، إضافة إلى خمس جادات تضم 40 شارعًا ودربًا، جميعها مسمّاة بعناية لتعكس الذاكرة التاريخية للمدينة وتراثها الحضري.
ويهدف المشروع إلى دمج التراث بالحداثة، بحيث توفر البيئة العمرانية الجديدة تجربة معيشية حضرية متكاملة ترتبط بتاريخ المدينة وثقافتها، مع الالتزام بالمعايير التخطيطية الحديثة، بما يعزز الهوية المحلية ويثري البيئة العمرانية حول المسجد النبوي الشريف.
ويمثّل هذا المشروع خطوة نوعية في جهود المملكة لتعزيز الحفاظ على التراث الحضري وتطوير المدن وفق إستراتيجيات مستدامة ومعاصرة، مؤكدًا دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم المشاريع الوطنية التي تجمع بين القيمة التاريخية والابتكار العمراني الحديث.

