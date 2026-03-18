رؤية جديدة حول أصل الكويكب 2016 إتش أو3

أعلن مرصد “بوربل ماونتن” التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن علماء صينيين طرحوا مؤخرًا رؤية جديدة بشأن أصل الكويكب “2016 إتش أو3″، وهو الهدف الرئيسي لأول مهمة صينية لإعادة عينات من الكويكبات “تيانون-2”.

وكشفت الدراسة، استنادًا إلى محاكاة رقمية منهجية للديناميكيات، أن هذا الكويكب شبيه القمر المرافق للأرض قد لا يكون ذا منشأ قمري كما كان يعتقد سابقًا، بل قد يكون من حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري. وتم نشر النتائج ذات الصلة مؤخرًا في مجلة البحوث في علم الفلك والفيزياء الفلكية.

وفي هذا السياق، قال جي جيانغ هوي، أستاذ أبحاث في مرصد “بوربل ماونتن” وقائد فريق البحث: “إن المسبار “تيانوين-2” في طريقه حاليًا نحو الكويكب “2016 إتش أو3″، ومن المتوقع أن يلتقي به في يوليوز 2026. وستقوم المهمة بعد ذلك بإجراء عمليات رصد عن قرب وأخذ عينات.

وأشار جي إلى أن دراسة أصل هذا الجرم السماوي لا تفتح آفاقًا جديدة لفهم تكوّن وتطوّر الكويكبات الشبيهة بالأقمار المرافقة للأرض فحسب، بل توفّر أيضًا أساسًا نظريًا مهمًا للتحليلات العلمية المرتقبة ضمن مهمة “تيانوين-2”.

ويبلغ قُطر هذا الكويكب القريب من الأرض نحو 57 مترًا، وتبلغ مدة دورانه القصيرة للغاية نحو 28 دقيقة.

وتتمثل أبرز سماته في أنه يحافظ على تناغم مداري بنسبة 1:1 مع الأرض.

ومن منظور الأرض، يبدو أنه يدور حول الأرض لفترات طويلة، ومن هنا جاء تصنيفه ضمن الكويكبات الشبيهة بالقمر المرافقة للأرض. هذه الخاصية الديناميكية الفريدة تجعله هدفًا مثاليًا لاستكشاف وتجميع العينات عن قرب بواسطة مسبار “تيانوين-2”.

وأثبتت هذه الدراسة بشكل منهجي الجدوى الديناميكية لحزام الكويكبات كمصدر محتمل للكويكب “2016 إتش أو3” من خلال محاكاة رقمية واسعة النطاق، ما يقدم منظورًا جديدًا حول أصول الأقمار شبه الأرضية.

ووفّرت هذه النتائج مراجع مهمة لمهمة “تيانوين-2”. ومن المتوقع أن تكشف التحليلات والمقارنات المختبرية في نهاية المطاف عن أصلها الحقيقي بمجرد إعادة العينات.

وتم إطلاق مسبار “تيانوين-2” في 29 ماي 2025، في مهمة تمتد لنحو عشر سنوات، تستهدف استكشاف الكويكب “2016 إتش أو3” وجمع عينات منه وإعادتها إلى الأرض، وإجراء استكشاف موسع للمذنب “311 بي” الواقع في الحزام الرئيسي.