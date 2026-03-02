رئاسة الأركان الكويتية تنعى شهيدي العمليات الحربية عبدالعزيز داخل ناصر ووليد مجيد سليمان

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
نعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي شهيد العمليات الحربية رقيب عبدالعزيز عبدالمحسن داخل ناصر أحد منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي، الذي استشهد مساء اليوم أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وفي وقت سابق نعت رئاسة الأركان العامة للجيش شهيد الواجب الرقيب وليد مجيد سليمان، أحد منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي، الذي استُشهد مساء اليوم أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة.
