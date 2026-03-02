رئاسة الأركان الكويتية تنعى شهيدي العمليات الحربية عبدالعزيز داخل ناصر ووليد مجيد سليمان

نعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي شهيد العمليات الحربية رقيب عبدالعزيز عبدالمحسن داخل ناصر أحد منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي، الذي استشهد مساء اليوم أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفي وقت سابق نعت رئاسة الأركان العامة للجيش شهيد الواجب الرقيب وليد مجيد سليمان، أحد منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي، الذي استُشهد مساء اليوم أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة.

