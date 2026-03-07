رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تنظم دروسًا علمية بعنوان “في الليالي العشر”

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت
تنظم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي دروسًا علمية بعنوان “في الليالي العشر” في رحاب المسجد النبوي، يقدمها الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد ولمدة أسبوع، يوميًا بعد صلاة التراويح، وذلك في التوسعة الشمالية يمين باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وتتناول الدروس عددًا من الموضوعات الشرعية المرتبطة بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تشمل فضل العشر الأواخر، وأحكام الاعتكاف، وفضل ليلة القدر، وزكاة المال، وأحكام زكاة الفطر، وأحكام العيد، ضمن البرامج العلمية والإرشادية التي تُقام في المسجد النبوي لإثراء المعرفة الشرعية لدى المصلين والزوار خلال شهر رمضان.