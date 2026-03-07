رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تنظم دروسًا علمية بعنوان “في الليالي العشر”

تنظم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي دروسًا علمية بعنوان “في الليالي العشر” في رحاب المسجد النبوي، يقدمها الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد ولمدة أسبوع، يوميًا بعد صلاة التراويح، وذلك في التوسعة الشمالية يمين باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وتتناول الدروس عددًا من الموضوعات الشرعية المرتبطة بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تشمل فضل العشر الأواخر، وأحكام الاعتكاف، وفضل ليلة القدر، وزكاة المال، وأحكام زكاة الفطر، وأحكام العيد، ضمن البرامج العلمية والإرشادية التي تُقام في المسجد النبوي لإثراء المعرفة الشرعية لدى المصلين والزوار خلال شهر رمضان.