رئيس طيران ناس: سوريا تعد سوقًا واعدة وسنبدأ تشغيل الرحلات بـ 3 طائرات

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران ناس بندر المهنا أن سوريا تعد سوقًا واعدة، ونعمل حاليًا على استكمال إجراءات الحصول على الرخصة.

وأضاف بندر المهنا: “سنبدأ التشغيل من المملكة إلى سوريا بثلاث طائرات”.

