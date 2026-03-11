رئيس طيران ناس: سوريا تعد سوقًا واعدة وسنبدأ تشغيل الرحلات بـ 3 طائرات

اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في محافظة الخرج دوريات الأمن بمنطقة الباحة تضبط مقيمًا لممارسته التسول فيصل بن فرحان: لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بايرن ميونخ يسحق أتالانتا 6-1 في دوري أبطال أوروبا الجاسر يدشّن مبادرة المسارات اللوجستية من موانئ الساحل الغربي “الجوازات” تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1447هـ ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يبحثان التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد والرئيس الإندونيسي يستعرضان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة
قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران ناس بندر المهنا أن سوريا تعد سوقًا واعدة، ونعمل حاليًا على استكمال إجراءات الحصول على الرخصة.
وأضاف بندر المهنا: “سنبدأ التشغيل من المملكة إلى سوريا بثلاث طائرات”.