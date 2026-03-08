Icon

البلديات والإسكان ترفع جاهزيتها للعشر الأواخر من رمضان بـ 18 ألف كادر و6 آلاف آلية Icon الكويت: حريق محدود في خزانات وقود محطة كهربائية لم يسفر عن أي إصابات Icon وزير الطاقة الأميركي: ناقلات النفط العالقة في الخليج ستبدأ التحرك قريبًا Icon إطلاق برنامج المراجعة المكثفة وتصحيح التلاوة للمعتكفين في المسجد النبوي Icon تنوع الغطاء النباتي في الشمالية يعزز ازدهار النحل ويدعم البيئة Icon رئيس وزراء قطر: هجمات إيران تُشعرنا بخيانة كبيرة Icon البحرين: إصابات بصفوف المواطنين إحداها بليغة بمنطقة سترة إثر هجوم بالمسيرات الإيرانية Icon وزارة الرياضة تعلن تمديد المهلة التصحيحية للائحة الرخص المهنية والاعتماد البرامجي Icon العقود الآجلة للخام الأميركي تصعد بأكثر من 10 دولارات لتتجاوز 100 دولار للبرميل Icon وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
أكد أن بلاده تواصل جهودها الرامية إلى خفض التصعيد بالمنطقة

رئيس وزراء قطر: هجمات إيران تُشعرنا بخيانة كبيرة

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٢ صباحاً
رئيس وزراء قطر: هجمات إيران تُشعرنا بخيانة كبيرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن دولة قطر تواصل جهودها الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، مشددًا على أن المسار الدبلوماسي يظل الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.

وقال آل ثاني، في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة مساء الأحد، إن الهجوم الذي شنّته إيران على دول الخليج مثّل خطأً كبيرًا وأدى إلى تعقيد الأوضاع في المنطقة، إلا أنه أكد أن الحل ما زال ممكنًا عبر العودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف المسار السياسي.

قد يهمّك أيضاً
تحقيق كشف المستور.. من هو رئيس وزراء قطر الجديد ؟

تحقيق كشف المستور.. من هو رئيس وزراء قطر الجديد ؟

رئيس وزراء قطر يصل إلى جدة للمشاركة في قمم مكة

رئيس وزراء قطر يصل إلى جدة للمشاركة في قمم مكة

وفيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية مع طهران، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن قطر حاولت دائماً الحفاظ على علاقات مع إيران رغم عزلتها الدولية، مضيفاً: “بالطبع، هناك شعور كبير بالخيانة، وهذه هي المرة الثانية”.

وأوضح أن الهجمات بدت “مخططاً لها مسبقاً”، مشيراً إلى أنها “بدأت بعد ساعة واحدة فقط من اندلاع الحرب، واستهدفت قطر ودول الخليج على الفور”.

موقف الدوحة واضح

وشدد على أن موقف الدوحة واضح، ويتمثل في عدم الانخراط في أي حروب مع دول الجوار، مع مواصلة العمل الدبلوماسي لاحتواء التوترات ومنع اتساع رقعة الصراع.

وتأتي تصريحات آل ثاني في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، حيث تقول طهران إن هجماتها تستهدف قواعد عسكرية وأهدافًا أمريكية، فيما تعرضت بعض دول الخليج لآثار تلك الهجمات.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عمليات عسكرية ضد إيران، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين.

في المقابل، تواصل إيران إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل وما تصفه بأهداف أمريكية في المنطقة، فيما سقط بعضها في مناطق مدنية وأسفر عن قتلى وجرحى وأضرار مادية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد