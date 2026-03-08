رئيس وزراء قطر: هجمات إيران تُشعرنا بخيانة كبيرة

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن دولة قطر تواصل جهودها الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، مشددًا على أن المسار الدبلوماسي يظل الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.

وقال آل ثاني، في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة مساء الأحد، إن الهجوم الذي شنّته إيران على دول الخليج مثّل خطأً كبيرًا وأدى إلى تعقيد الأوضاع في المنطقة، إلا أنه أكد أن الحل ما زال ممكنًا عبر العودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف المسار السياسي.

وفيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية مع طهران، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن قطر حاولت دائماً الحفاظ على علاقات مع إيران رغم عزلتها الدولية، مضيفاً: “بالطبع، هناك شعور كبير بالخيانة، وهذه هي المرة الثانية”.

وأوضح أن الهجمات بدت “مخططاً لها مسبقاً”، مشيراً إلى أنها “بدأت بعد ساعة واحدة فقط من اندلاع الحرب، واستهدفت قطر ودول الخليج على الفور”.

موقف الدوحة واضح

وشدد على أن موقف الدوحة واضح، ويتمثل في عدم الانخراط في أي حروب مع دول الجوار، مع مواصلة العمل الدبلوماسي لاحتواء التوترات ومنع اتساع رقعة الصراع.

وتأتي تصريحات آل ثاني في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، حيث تقول طهران إن هجماتها تستهدف قواعد عسكرية وأهدافًا أمريكية، فيما تعرضت بعض دول الخليج لآثار تلك الهجمات.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عمليات عسكرية ضد إيران، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين.

في المقابل، تواصل إيران إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل وما تصفه بأهداف أمريكية في المنطقة، فيما سقط بعضها في مناطق مدنية وأسفر عن قتلى وجرحى وأضرار مادية.