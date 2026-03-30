رابطة الدوري السعودي تُجري تعديلات على مواعيد مباريات الأندية المشاركة خارجيًا

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إجراء تعديلات على مواعيد بعض مباريات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي (2025 – 2026)، وذلك على ضوء تأجيل عدد من مباريات الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، وكأس الخليج للأندية.

وأوضحت الرابطة أن هذه التعديلات تأتي بهدف دعم ممثلي الكرة السعودية في المشاركات الخارجية، عبر مواءمة مواعيد مبارياتهم بما يتيح فترات إعداد وراحة أفضل قدر الإمكان، وبما يتوافق في الوقت ذاته مع معايير الجدولة واللوائح التنظيمية وبما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع أندية الدوري السعودي.

وأكدت الرابطة أن الإجراءات تمت بعد التنسيق مع الأندية المعنية ومناقشة السيناريوهات المتاحة والاستماع لمرئياتها، مع الأخذ بالمدخلات التي تتوافق مع متطلبات الرزنامة ومعايير المنافسة حيثما أمكن.

واعتمدت الرابطة تأجيل ثلاث مباريات ضمن الجولة 28 الخاصة بالأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، التي كان مقررًا إقامتها يومي 10 و 11 أبريل، إلى موعد يحدد لاحقًا، وهي مباريات، الشباب مع الاتحاد، والخليج مع الهلال، والأهلي مع الفتح، على أن يتم الإعلان عن الموعد البديل بعد اعتماد موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

واعتمدت الرابطة تعديل مواعيد مباريات الجولة 29 الخاصة بالأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة لتقام يوم 8 أبريل بدلًا من 7 أبريل، وتشمل مباراة الفيحاء مع الأهلي، ومباراة الهلال مع الخلود، ومباراة الاتحاد مع نيوم.

واستكمالًا للتعديلات، اعتمدت الرابطة تعديل موعد مباراتي الجولة 28 لكل من النجمة مع نيوم، والتعاون مع الخلود، لتقاما يوم 11 أبريل، وذلك لضمان الحد الأدنى من فترات الراحة وفق معايير الجدولة المعتمدة.

وفي السياق ذاته، اعتمدت الرابطة تقديم موعد مباراتي الجولة 29 الخاصتين بالنادي المشارك في دوري أبطال آسيا 2 (النصر) والنادي المشارك في كأس الخليج للأندية (الشباب)، لتقام مباراة القادسية مع الشباب يوم 14 أبريل، ومباراة النصر مع الاتفاق يوم 15 أبريل.

وتجدد رابطة الدوري السعودي للمحترفين التزامها الكامل بدعم الأندية السعودية في مختلف المشاركات القارية والدولية، والعمل بشكل مستمر مع جميع الأطراف لضمان أفضل تنظيم ممكن للموسم بما يخدم المنافسة ويعزز جودة المنتج.