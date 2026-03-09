Icon

السعودية

رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإيرانيَّ الآثمَ على موقع سكني بالخرج

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٢ مساءً
رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإيرانيَّ الآثمَ على موقع سكني بالخرج
المواطن - فريق التحرير

أدانَت رابطةُ العالمِ الإسلاميّ -باستنكارٍ شديدٍ- الاعتداء الإيرانيَّ الآثم الذي استهدفَ موقعًا سكنيًا في محافظة الخرج، في سياق مواصلتها اعتداءاتها الإجراميةَ على المملكة العربية السعودية وعددٍ من الدول.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد معالي الأمين العام رئيسُ هيئة علماء المسلمين فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديدَ بهذه الاعتداءات الإيرانية الإجرامية الآثمة، التي تنتهك كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ولا سيّما في ظلّ الموقف الواضح والمعلن للمملكة من الحرب، وما بذلَتْه وتُواصِلُ بذلَه من مساعٍ مخلصةٍ وحكيمةٍ في هذا الشأن.

وجدّدَ معاليه باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم جميع الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلّتِها، التأكيدَ على التضامنِ الكاملِ مع المملكة العربية السعودية في كلِّ ما تتخذه من إجراءاتٍ تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، سائلًا الله تعالى أن يحفظَها أرضًا وقيادةً وشعبًا من كلِّ سوءٍ ومكروه.

وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لذوي المتوفين خاصةً، وللمملكة العربية السعودية عامةً، متمنيًا الشفاءَ العاجل للمصابين.

