راكان بن سلمان يستقبل أمين الرياض ويبحث الخدمات والمشروعات في المحافظة

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظ الدرعية، في مكتبه بالمحافظة اليوم، صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض.
وبحث سمو محافظ الدرعية مع سمو أمين الرياض الخدمات البلدية، وأوجه التنسيق المشترك؛ بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة -أيدها الله- للدرعية بوصفها وجهة عالمية للثقافة والتراث والسياحة، وتعزيزها لجودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي والزوار.
واستمع سموه إلى إيجازٍ عن أبرز الجهود والمشروعات البلدية القائمة والمستقبلية، التي تواكب الحراك التنموي الذي تشهده الدرعية والمراكز التابعة لها.