بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة

راكان بن سلمان يستقبل أمين الرياض ويبحث الخدمات والمشروعات في المحافظة

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٤ مساءً
المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظ الدرعية، في مكتبه بالمحافظة اليوم، صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض.

وبحث سمو محافظ الدرعية مع سمو أمين الرياض الخدمات البلدية، وأوجه التنسيق المشترك؛ بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة -أيدها الله- للدرعية بوصفها وجهة عالمية للثقافة والتراث والسياحة، وتعزيزها لجودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي والزوار.

واستمع سموه إلى إيجازٍ عن أبرز الجهود والمشروعات البلدية القائمة والمستقبلية، التي تواكب الحراك التنموي الذي تشهده الدرعية والمراكز التابعة لها.

