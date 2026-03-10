ربيع أكثر حرارة في السعودية.. والأرصاد تكشف خريطة الأمطار حتى مايو

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره الخاص بالتوقعات المناخية لدرجات الحرارة وهطول الأمطار على مناطق المملكة خلال أشهر (مارس، وأبريل، ومايو) لعام 2026م.

وأوضح التقرير أن التوقعات الاحتمالية للفترة من مارس إلى مايو تُظهر ارتفاعًا في متوسط درجات الحرارة عن المعدل المناخي على جميع مناطق المملكة بدرجات متفاوتة، متوقعًا بلوغ أقصى ارتفاع عن المعدل بنحو (1.4 درجة مئوية) على أجزاء من شمال المنطقة الشرقية.

وفيما يخص هطول الأمطار، أشار المركز إلى أن التوقعات الاحتمالية تشير إلى فرصة هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، جنوب وجنوب غرب نجران، غرب وأجزاء من وسط وشرق الرياض، وأجزاء من وسط الشرقية).

وبيّن التقرير أنه يُتوقع هطول أمطار حول المعدل على مناطق (القصيم ما عدا أجزاء من الوسط، المدينة المنورة ما عدا الشمال، جنوب حائل، أجزاء من شرق وشمال الرياض، وأجزاء من وسط وشمال الشرقية)، بينما يُتوقع هطول أمطار أقل من المعدل على باقي أجزاء ومناطق المملكة، ودعا المركز الراغبين في معرفة تفاصيل التوقعات المناخية لفصل الربيع لهذا العام الدخول على الرابط التالي: https://www.ncm.gov.sa/Ar/MediaCenter/Documents/ForecastMar-Apr-May2026.pdf.