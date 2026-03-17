رسالة بخط يد علي لاريجاني بعد إعلان اغتياله

رسالة بخط يد علي لاريجاني بعد إعلان اغتياله

الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:١٨ مساءً
رسالة بخط يد علي لاريجاني بعد إعلان اغتياله
المواطن - فريق التحرير

بعد وقت قصير من إعلان إسرائيل اغتيال رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، نُشرت رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، ما أثار تساؤلات حول دقة الأنباء المتداولة بشأن مقتله.

وتضمنت الرسالة، التي قيل إنها كُتبت بخط يده، نعيًا لجنود البحرية الإيرانية الذين قضوا خلال الحرب، والذين من المقرر تشييعهم اليوم الثلاثاء. كما أشار فيها إلى مراسم التشييع، واصفًا الجنود بـ “الشجعان”، ومؤكدًا أن ذكراهم “ستظل حاضرة في وجدان الأمة الإيرانية، وتسهم في تعزيز قوة الجيش لسنوات مقبلة”.

وأثار توقيت نشر الرسالة حالة من الجدل، خاصة في ظل عدم صدور أي تأكيد رسمي من السلطات في إيران بشأن مقتل لاريجاني حتى الآن.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، مقتل المسؤول الإيراني البارز، إلى جانب قائد قوات الباسيج، خلال هجوم نُفذ ليلًا، وفق ما جاء في تصريح مصور.

