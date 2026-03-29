مشهد يعكس تنوع الحياة الفطرية في المنطقة

رصد طائر القليعي السيبيري ضمن مسارات الهجرة في الشمالية

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:١١ مساءً
المواطن - واس

رُصدت أنثى بالغة من طائر القليعي السيبيري (Saxicola maurus maurus)، ضمن مسارات الهجرة الموسمية العابرة لأجواء منطقة الحدود الشمالية، في مشهدٍ يعكس تنوع الحياة الفطرية في المنطقة، ويؤكد أهمية البيئات الطبيعية المحلية بوصفها محطةً رئيسةً لاستراحة وتغذية الطيور المهاجرة خلال رحلاتها الطويلة.

يتميز بسلوك نشط

ويُعد هذا النوع من الطيور الصغيرة من فصيلة صائدات الذباب، وينتشر في مناطق واسعة من آسيا، حيث يفضّل البيئات المفتوحة والمراعي العشبية والأراضي شبه الصحراوية، كما يتميّز بسلوكٍ نشط واعتماده على الحشرات مصدرًا رئيسًا للغذاء، إلى جانب قدرته على التكيّف مع ظروف بيئية متباينة أثناء تنقله بين مواطنه الصيفية والشتوية.

وتبرز منطقة الحدود الشمالية بوصفها إحدى المحطات المهمة على مسارات الهجرة؛ نظرًا لتنوع تضاريسها وموائلها الطبيعية التي تشمل السهول المفتوحة والروضات الموسمية؛ مما يوفّر بيئة مناسبة لعدد كبير من الطيور العابرة والمقيمة، ويجعلها مقصدًا لهواة مراقبة الطيور والمهتمين بالحياة الفطرية.

وتُسهم مثل هذه الرصد الميدانية في توثيق التنوع الأحيائي، وتعزيز الوعي البيئي بأهمية حماية الموائل الطبيعية، ودعم جهود المحافظة على الحياة الفطرية، خاصةً في ظل المبادرات البيئية التي تشهدها المملكة، الهادفة إلى تحقيق الاستدامة وتنمية الغطاء النباتي والارتقاء بجودة البيئة.

