رفع جاهزية النقل الترددي لنقل المصلين إلى المسجد النبوي ليلة 27 رمضان

أعلن مشروع حافلات المدينة، الذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، استمرار خدمة النقل الترددي لنقل المصلين إلى المسجد النبوي الشريف يوم 26 ليلة 27 رمضان، من الساعة 2:00 ظهرًا وحتى نصف ساعة بعد صلاة التهجد، وذلك ضمن الاستعدادات لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المصلين والزوار خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.
ويأتي ذلك بهدف رفع كفاءة منظومة النقل العام وتعزيز الطاقة الاستيعابية لخدمات النقل خلال أوقات الذروة في العشر الأواخر من الشهر الفضيل.
وتشمل خدمة النقل الترددي مسارًا مباشرًا إلى المسجد النبوي من عدة محطات داخل المدينة، منها: محطة سيد الشهداء، ومحطة كلية السلام، ومحطة الإستاد الرياضي، ومحطة الخالدية، ومحطة الملك فهد، ومحطة شظا، ومحطة الحديقة.
ودعا المشروع الراغبين في الاطلاع على تفاصيل المسارات والمحطات إلى متابعة حسابات مشروع حافلات المدينة المنورة على منصات التواصل الاجتماعي.