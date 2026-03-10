Icon

السعودية
روحانية وتنظيم.. انسيابية حركة الطائفين حول الكعبة المشرفة 21 رمضان

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٩ مساءً
روحانية وتنظيم.. انسيابية حركة الطائفين حول الكعبة المشرفة 21 رمضان
المواطن - فريق التحرير

رصدت كاميرا قناة الإخبارية في مقطع فيديو متداول مشاهد روحانية مهيبة للطائفين حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، وذلك اليوم 21 رمضان، حيث بدت حركة الطواف بانسيابية وانتظام يعكسان مستوى التنظيم داخل صحن المطاف.

وأظهر المقطع كثافة ملحوظة للمعتمرين والمصلين الذين توافدوا لأداء مناسكهم، في وقت سارت فيه حركة الطائفين بسلاسة ويسر، مع سهولة في التنقل داخل صحن المطاف ومختلف مرافق المسجد الحرام، ما يعكس كفاءة الجهود الميدانية والتنسيق المتواصل بين الجهات المعنية بتنظيم وإدارة الحشود.

وتعكس هذه المشاهد نجاح الخطط التشغيلية المطبقة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وما يصاحبها من تسخير شامل للإمكانات والخدمات لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء يسودها الأمن والسكينة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية المقدمة على مدار الساعة.

 

 

