روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر

روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

حذّر ألكسندر نوفاك من تداعيات الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن العالم يمر بـ”صدمة عميقة” نتيجة هذا الصراع، وأن تجاوز آثارها قد يستغرق عدة أشهر على الأقل، حتى بعد انتهاء العمليات.

وأوضح نوفاك، في تصريحات لصحيفة “فيستي” نقلتها وكالة تاس، أن حجم الأزمة الحالية غير مسبوق، مشيرًا إلى أنها فاقت التوقعات من حيث التأثير والامتداد.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران خلّف بالفعل تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي.

وأضاف بيسكوف أن آثار هذه الحرب لن تكون قصيرة الأمد، مرجحًا استمرار تأثيرها لفترة طويلة على المشهدين الاقتصادي والجيوسياسي، داعيًا إلى الترقب والصبر لتقييم النتائج النهائية للأزمة.

