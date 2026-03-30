روش للأدوية توقع ثلاث مذكرات تفاهم تعزّز دورها كشريك في دعم التحول الصحي

وقّعت شركة روش للأدوية في السعودية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من المجلس الصحي السعودي، وتجمع الرياض الصحي الأول، وتجمع مكة المكرمة الصحي، في إطار شراكات تهدف إلى دعم مسيرة التحول الصحي في المملكة، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحسين تجربة المستفيدين على مستوى المنظومة.

وتعكس هذه الاتفاقيات نهجاً قائماً على الشراكة طويلة المدى مع الجهات الوطنية، من خلال تطوير نماذج تعاون مستدامة تركز على الوقاية، وبناء القدرات، وتوظيف الابتكار الصحي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز كفاءة واستدامة المنظومة الصحية على المدى البعيد.

وقال الدكتور عبدالرحمن صبرا، المدير العام لشركة روش للأدوية في السعودية: “تعكس هذه الشراكات التزامنا الراسخ بدعم مسار التحول الصحي في المملكة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما تأتي امتداداً للشراكات التي وقّعناها خلال العام الماضي مع وزارة الصحة وعدد من الجهات الوطنية، بما يرسّخ نهجاً مستداماً وعلى مستوى المنظومة الصحية لتسريع تبنّي الحلول الصحية الرقمية، وتعزيز الوقاية، والارتقاء بتجربة المريض وجودة الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة.”

وتركّز مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الصحي السعودي على دعم الجهود الوطنية المرتبطة بصحة العيون الناتجة عن أمراض السكري، من خلال إطار تعاون يعزز الوعي، ويشجع على الفحص والكشف المبكر، ويدعم بناء قدرات الممارسين الصحيين، إضافة إلى العمل المشترك نحو تطوير سياسات وطنية تسهم في تحسين الممارسات الوقائية والسريرية وقياس أثرها بشكل منهجي وفعّال.

كما تشمل مذكرة التفاهم مع تجمع الرياض الصحي الأول مجالات تعاون تهدف إلى تعزيز البحث العلمي والدراسات السريرية عبر حلول تقنية متقدمة، وتحسين الخدمات التخصصية، والارتقاء بتجربة المستفيدين، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات.

وأخيراً، تركز مذكرة التفاهم مع تجمع مكة المكرمة الصحي على توظيف الابتكار الصحي وخبرات القطاع الخاص لدعم جودة وكفاءة الرعاية الصحية في واحدة من أكثر البيئات الصحية تنوعاً من حيث حجم الخدمات وتعدد المستفيدين.

وترتكز الشراكة مع تجمع مكة المكرمة الصحي على ثلاثة محاور رئيسية تشمل بناء قدرات الاقتصاد الدوائي (Pharmacoeconomics)، وتعزيز برامج الفحص والكشف المبكر، وتحسين رحلة المستفيد ونتائجها من خلال برامج حلول صحية فعّالة وتطبيقات الصحة الرقمية.