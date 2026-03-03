رونالدو يظهر في تدريبات النصر ويكذب الصحف الأوروبية

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد ومهاجم النصر، تحضيراته مع الفريق استعداداً لمباراة فريقه المقبلة أمام نيوم، ولم يغادر السعودية وذلك خلافاً لما نشرته صحف أوروبية يوم الثلاثاء.
ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر صوراً لتدريبات الفريق، مساء اليوم الثلاثاء، والتي شهدت تواجد الأسطورة البرتغالية ضمن استعدادات متصدر دوري روشن لمواجهة نيوم، السبت المقبل.
📍 #دار_النصر pic.twitter.com/hHUP5LYS2X
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 3, 2026
وكانت الصحف الأوروبية قد نشرت عدة تقارير في الساعات الماضية، أشارت خلالها إلى أن رونالدو غادر السعودية على متن طائرته الخاصة بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة، وهو ما كذبه رونالدو جملة وتفصيلاً.
ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف، و3 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثالث.