Icon

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء Icon مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة Icon ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
لم يغادر السعودية

رونالدو يظهر في تدريبات النصر ويكذب الصحف الأوروبية

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٩ مساءً
رونالدو يظهر في تدريبات النصر ويكذب الصحف الأوروبية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد ومهاجم النصر، تحضيراته مع الفريق استعداداً لمباراة فريقه المقبلة أمام نيوم، ولم يغادر السعودية وذلك خلافاً لما نشرته صحف أوروبية يوم الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر صوراً لتدريبات الفريق، مساء اليوم الثلاثاء، والتي شهدت تواجد الأسطورة البرتغالية ضمن استعدادات متصدر دوري روشن لمواجهة نيوم، السبت المقبل.

قد يهمّك أيضاً
النصر يعزز صدارة دوري روشن بخماسية في شباك النجمة

النصر يعزز صدارة دوري روشن بخماسية في شباك النجمة

النصر يصعق النجمة بثلاثية في الشوط الأول بدوري روشن

النصر يصعق النجمة بثلاثية في الشوط الأول بدوري روشن

رونالدو يظهر في تدريبات النصر

وكانت الصحف الأوروبية قد نشرت عدة تقارير في الساعات الماضية، أشارت خلالها إلى أن رونالدو غادر السعودية على متن طائرته الخاصة بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة، وهو ما كذبه رونالدو جملة وتفصيلاً.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف، و3 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثالث.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يعزز صدارة دوري روشن بخماسية في شباك النجمة
الرياضة

النصر يعزز صدارة دوري روشن بخماسية في...

الرياضة
النصر يصعق النجمة بثلاثية في الشوط الأول بدوري روشن
الرياضة

النصر يصعق النجمة بثلاثية في الشوط الأول...

الرياضة