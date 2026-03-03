رونالدو يظهر في تدريبات النصر ويكذب الصحف الأوروبية

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد ومهاجم النصر، تحضيراته مع الفريق استعداداً لمباراة فريقه المقبلة أمام نيوم، ولم يغادر السعودية وذلك خلافاً لما نشرته صحف أوروبية يوم الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر صوراً لتدريبات الفريق، مساء اليوم الثلاثاء، والتي شهدت تواجد الأسطورة البرتغالية ضمن استعدادات متصدر دوري روشن لمواجهة نيوم، السبت المقبل.

رونالدو يظهر في تدريبات النصر

وكانت الصحف الأوروبية قد نشرت عدة تقارير في الساعات الماضية، أشارت خلالها إلى أن رونالدو غادر السعودية على متن طائرته الخاصة بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة، وهو ما كذبه رونالدو جملة وتفصيلاً.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف، و3 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثالث.