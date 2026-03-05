رياح وأتربة على شرورة حتى السادسة 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أتربة مثارة على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم، على المحافظة.

وبيَّن أن الحالة ستستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.