رياح وأتربة على شرورة حتى السادسة 

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٣٠ مساءً
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أتربة مثارة على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم، على المحافظة.

وبيَّن أن الحالة ستستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

