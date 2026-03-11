ريال مدريد يصعق مانشستر سيتي ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وزارة الداخلية تحتفي بـ يوم العلَم ارتفاع أسعار النفط بنحو 5% عند التسوية اعتراض وتدمير 18 مسيّرةً بالمنطقة الشرقية سان جيرمان يسحق تشيلسي بخماسية بدوري أبطال أوروبا وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة بفروع شركة PARSONS في 3 مدن وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة التأمين
حقق ريال مدريد فوزًا عريضًا مساء الأربعاء على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 3 – صفر في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأحرز فيدريكو فالفيردي نجم وسط ريال مدريد الأهداف الثلاثة في الدقائق 20 و27 و42 من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.
وبهذا الفوز العريض يرد الريال اعتباره من الخسارة 1 – 2 على نفس الملعب أمام مانشستر سيتي في مرحلة الدوري.
كما عزز العملاق الإسباني الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 15 مرة من فرصه في التأهل لدور الثمانية قبل لقاء الإياب الذي سيقام الثلاثاء المقبل على ملعب “الاتحاد” في إنجلترا.