بادرة حسن نية.. ترامب يكشف عن تفاصيل الهدية الإيرانية

رينارد يؤكد جاهزية الأخضر لمواجهة منتخب مصر وديًا

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٩ مساءً
رينارد يؤكد جاهزية الأخضر لمواجهة منتخب مصر وديًا
المواطن - فريق التحرير

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إيرفي رينارد، جاهزيتهم لمواجهة المنتخب المصري وديًا يوم غد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن المعسكر الإعدادي في المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم FIFA 2026.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بقاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث أكد رينارد اقتراب موعد الاستحقاق العالمي، مبينًا أن المعسكر الحالي يُعد الأخير قبل البطولة، ويحمل أهمية كبيرة من خلال خوض مواجهتين وديتين أمام المنتخب المصري ثم المنتخب الصربي، مؤكدًا أهميتها في رفع الجاهزية الفنية قبل لقاء المنتخب الصربي، مع الطموح لتقديم مستوى مميز يعكس تطور المنتخب.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث بالمنطقة مع وزيرة خارجية كندا

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث بالمنطقة مع وزيرة خارجية كندا

السعودية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة

السعودية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة

وأوضح أن معايير اختيار قائمة الـ(50) لاعبًا استندت بشكل رئيس إلى أداء اللاعب وانسجامه مع المهام الفنية المطلوبة، إلى جانب عدد دقائق اللعب مع الأندية، مشددًا على أهمية الجاهزية التنافسية، مشيرًا إلى أنه بدأ منذ فترة الاعتماد على الحارس نواف العقيدي كخيار أول، معربًا عن رضاه عن مستواه الفني.

وبيّن أنه كان يتوقع انتقال عدد أكبر من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية بحثًا عن دقائق لعب أكثر، موضحًا أنه وجّه العديد منهم إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التنافسي، إلى جانب التركيز على التغذية والنوم والتدريب لضمان الجاهزية الكاملة قبل كأس العالم.

وأكد أن الطموح يتمثل في الظهور بصورة أفضل من المشاركات السابقة، مشيرًا إلى أن المنافسة في البطولة ستكون قوية في ظل مواجهة منتخبات مميزة مثل إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر، مبينًا أن الهدف هو تقديم مستويات تنافسية عالية.

سفارة السعودية لدى مصر تحذر المواطنين من الاضطرابات الجوية اليوم وغدًا
السعودية

سفارة السعودية لدى مصر تحذر المواطنين من...

السعودية
السعودية تدين بأشدّ العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر باستهداف بنى تحتية عسكرية في سوريا
السعودية

السعودية تدين بأشدّ العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر...

السعودية
الأخضر يرفع استعداده لمواجهة منتخب مصر وديًا في جدة
الرياضة

الأخضر يرفع استعداده لمواجهة منتخب مصر وديًا...

الرياضة
مصر تؤكد تضامنها الكامل والمُطلق مع دول الخليج في مواجهة اعتداءات إيران
العالم

مصر تؤكد تضامنها الكامل والمُطلق مع دول...

العالم
السعودية تشعر 5 أشخاص من البعثة الإيرانية بمغادرة المملكة خلال 24 ساعة
أخبار رئيسية

السعودية تشعر 5 أشخاص من البعثة الإيرانية...

أخبار رئيسية
تقلبات جوية بمصر ووفاة سيدة إثر سقوط سقف منزل
منوعات

تقلبات جوية بمصر ووفاة سيدة إثر سقوط...

منوعات
السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر والأردن يطالبون إيران بوقف العدوان فورًا
أخبار رئيسية

السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر والأردن يطالبون...

أخبار رئيسية
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث بالمنطقة مع وزيرة خارجية كندا
السعودية

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث بالمنطقة...

السعودية