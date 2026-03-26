رينارد يؤكد جاهزية الأخضر لمواجهة منتخب مصر وديًا

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إيرفي رينارد، جاهزيتهم لمواجهة المنتخب المصري وديًا يوم غد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن المعسكر الإعدادي في المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم FIFA 2026.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بقاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث أكد رينارد اقتراب موعد الاستحقاق العالمي، مبينًا أن المعسكر الحالي يُعد الأخير قبل البطولة، ويحمل أهمية كبيرة من خلال خوض مواجهتين وديتين أمام المنتخب المصري ثم المنتخب الصربي، مؤكدًا أهميتها في رفع الجاهزية الفنية قبل لقاء المنتخب الصربي، مع الطموح لتقديم مستوى مميز يعكس تطور المنتخب.

وأوضح أن معايير اختيار قائمة الـ(50) لاعبًا استندت بشكل رئيس إلى أداء اللاعب وانسجامه مع المهام الفنية المطلوبة، إلى جانب عدد دقائق اللعب مع الأندية، مشددًا على أهمية الجاهزية التنافسية، مشيرًا إلى أنه بدأ منذ فترة الاعتماد على الحارس نواف العقيدي كخيار أول، معربًا عن رضاه عن مستواه الفني.

وبيّن أنه كان يتوقع انتقال عدد أكبر من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية بحثًا عن دقائق لعب أكثر، موضحًا أنه وجّه العديد منهم إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التنافسي، إلى جانب التركيز على التغذية والنوم والتدريب لضمان الجاهزية الكاملة قبل كأس العالم.

وأكد أن الطموح يتمثل في الظهور بصورة أفضل من المشاركات السابقة، مشيرًا إلى أن المنافسة في البطولة ستكون قوية في ظل مواجهة منتخبات مميزة مثل إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر، مبينًا أن الهدف هو تقديم مستويات تنافسية عالية.