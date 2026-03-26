زاتكا تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن يناير وفبراير

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي يناير وفبراير 2026م، وذلك في أو قبل 31 من شهر مارس 2026م.
وحثت “زاتكا” المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنبًا لغرامة عدم تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع لا يقل عن 5% ولا يزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار عنها، بالإضافة لغرامة التأخر عن سداد الضريبة غير المسددة، بواقع 5% من مبلغ الضريبة غير المسددة عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
ودعت “زاتكا” المنشآت من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الضريبة الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care) X أو البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وتُعَد الضريبة الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل مشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.