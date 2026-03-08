Icon



دون إصدار تحذير من تسونامي

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥١ مساءً
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان
المواطن - واس

ضرب زلزال بلغت قوته المبدئية 6 درجات قبالة ساحل محافظة إيواته في شمال شرقي اليابان، ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وبلغت شدته 3 درجات على مقياس الزلازل الياباني المؤلف من 7 درجات في بعض المناطق في محافظات أوموري وإيواته ومياغي وياماغاتا.

وحُدد مركز الزلزال قبالة ساحل سانريكو عند التقاء دائرة عرض 39.4 درجات شمالًا وخط طول 143.2 درجة شرقًا.

ولم يتم إصدار أي تحذير من تسونامي، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

