زيلينسكي: أرسلنا مسيرات لقواعد أمريكية في الأردن

كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التأكيد أن بلاده ستدعم القواعد الأميركية في الشرق الأوسط عبر إرسال مسيرات اعتراضية وفرق متخصصة وخبراء.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نشرت اليوم الاثنين إن أوكرانيا أرسلت طائرات مسيرة اعتراضية وفريقا من الخبراء في المسيرات لحماية قواعد عسكرية أميركية في الأردن.

قواعد أمريكية في الأردن

كما أوضح أن “الولايات المتحدة طلبت المساعدة يوم الخميس الماضي، وغادر الفريق الأوكراني في اليوم التالي”.

كذلك أشار إلى أنه من المتوقع وصول الخبراء إلى الشرق الأوسط قريباً.

وكانت الولايات المتحدة بدأت بالفعل طلب مسيّرات اعتراضية أوكرانية منخفضة التكلفة لمواجهة المسيّرات الإيرانية من طراز “شاهد” المستخدمة بكثافة في الحرب الدائرة، وفق ما نقلت سابقا وسائل إعلام أميركية.

ولعل أبرز تلك المسيرات طائرة “ستينغ” التي طورتها شركة “وايلد هورناتس” الأوكرانية، والتي صُممت خصيصًا لاعتراض وتدمير مسيّرات شاهد الإيرانية، إذ استخدمها الجيش الأوكراني بكفاءة عالية خلال الحرب مع روسيا.