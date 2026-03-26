سار تطلق ممرًا لوجستيًا دوليًا يربط موانئ الخليج العربي بالأردن ودول شمال المملكة

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية “سار” ممرًا لوجستيًا دوليًا عبر قطارات البضائع، يربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري بمنفذ الحديثة، في خطوة تعزز الربط المباشر مع الأردن ودول شمال المملكة، وتدعم حركة التجارة الإقليمية عبر مسار بري عالي الكفاءة.

وأوضحت “سار” أن إطلاق الخدمة لنقل الحاويات عبر شبكة السكك الحديدية من موانئ المنطقة الشرقية إلى منفذ الحديثة يسهم في فتح مسارات مباشرة نحو الأردن والدول شمال المملكة، بما يدعم حركة الصادرات وإعادة التصدير عبر منظومة نقل أكثر كفاءة وموثوقية.

وأكدت أن النقل عبر هذا المسار يتيح للعملاء نقل منتجاتهم من موانئ المنطقة الشرقية إلى منفذ الحديثة، وصولًا إلى الأردن ودول شمال المملكة، إضافة إلى نقلها في الاتجاه المعاكس إلى موانئ المنطقة الشرقية عبر المسار ذاته، بما يعزز مرونة حركة البضائع وتكامل سلاسل الإمداد، حيث سيسهم في تقليل مدة الرحلة التي يتجاوز طولها (1700) كيلومتر لنصف الوقت مقارنة بوسائل الشحن البري الأخرى، إلى جانب طاقة استيعابية تتجاوز (400) حاوية نمطية للقطار الواحد، ما يعزز سرعة وكفاءة نقل البضائع.

اختصار زمن الرحلات

وأفادت “سار” أن هذه الخطوة تُسهم في إحداث أثر لوجستي مباشر يتمثل في اختصار زمن الرحلات، وإزاحة آلاف الشاحنات من الطرق، بما ينعكس إيجابًا على الحفاظ على جودة البنية التحتية ورفع مستويات السلامة، إلى جانب الإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية.

وتأتي جهود “سار” في إطار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز التكامل بين أنماط النقل المختلفة ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.

يُذكر أن الخطوط الحديدية السعودية “سار” تدير شبكة متكاملة من الخطوط الحديدية تمتد لأكثر من (5,500) كيلومتر، وتقدّم من خلالها خدمات نقل الركاب وشحن البضائع والمعادن، حيث نقلت خلال عام 2025 أكثر من (14) مليون راكب، وما يزيد على (30) مليون طن من المعادن والبضائع، بما يعزز كفاءة النقل ويربط الموانئ والمراكز اللوجستية ومناطق الإنتاج في مختلف مناطق المملكة.