ستارمر: إطالة أمد حرب إيران يهدد اقتصادنا

أقر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر فى تعليقه على حرب إيران المستمرة بأنه كلما طال أمد الصراع، زاد احتمال تأثيره على اقتصاد المملكة المتحدة. وقال إن سقف استهلاك الطاقة سيحمي الأسر من تداعيات الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران، لكنه أقر بأن الشركات – وغيرها – ستكون “قلقة” وستراقب التطورات عن كثب.

الحرب على إيران

وأوضح ستارمر أنه من البديهي أن مهمة الحكومة هي الاستباق، واستشراف المستقبل، والتعاون مع الآخرين، مشيرا إلى أن وزيرة المالية تتواصل يوميًا مع محافظ بنك إنجلترا، مع التنسيق بين مختلف الوزارات داخل الحكومة، وتقييم المخاطر، والمتابعة، والتحدث مع شركائنا الدوليين أيضًا حول ما يمكننا فعله معًا للحد من التأثير المحتمل على الأفراد والشركات هنا، بالطبع.

وتابع قائلا: لكن من المهم الإقرار بضرورة هذا العمل، لأن الناس سيشعرون، وأعتقد أنكم ستشعرون، أنه كلما طال أمد هذا الوضع، زاد احتمال تأثيره على اقتصادنا، وعلى حياة وأسر الجميع، وعلى كل شركة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يُخاطر بنشوب حرب عالمية بتحركاته العسكرية، قال رئيس الوزراء: “نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة لتهدئة الوضع، وهذا ما يدور حوله الكثير من نقاشاتنا – كيف نجد طريقة لتهدئة هذا الوضع والتأكد من عدم تفاقمه أكثر مما هو عليه الآن؟”

وقال ستارمر إن القرارات المتعلقة بما يصب في مصلحة بريطانيا هي من اختصاص رئيس الوزراء البريطاني وحده. وقد سُئل كير ستارمر من قبل صحفي خلال مكالمته الهاتفية مع ترامب أمس عما إذا كان قد نجح في البدء بإصلاح ما يُسمى بالعلاقة الخاصة بين البلدين، وذلك بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي بأن رئيس الوزراء البريطاني “ليس ونستون تشرشل” عقب رفضه السماح لواشنطن بشنّ ضربات استباقية على إيران من قواعد بريطانية.