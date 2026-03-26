سجن وغرامة وترحيل.. الجوازات تصدر 15,208 قرارات إدارية بحق مخالفين للأنظمة

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٩ مساءً
المواطن - واس

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق (15,208) قرارات إدارية خلال شهر رمضان 1447هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكّدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

قد يهمّك أيضاً
“الجوازات” تشارك المسافرين فرحة عيد الفطر عبر المنافذ الدولية

“الجوازات” تشارك المسافرين فرحة عيد الفطر عبر المنافذ الدولية

“الجوازات” تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1447هـ

“الجوازات” تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1447هـ

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

إقرأ المزيد

“الجوازات” تشارك المسافرين فرحة عيد الفطر عبر المنافذ الدولية
“الجوازات” تشارك المسافرين فرحة عيد الفطر عبر...

