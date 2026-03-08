Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٣٨ مساءً
“سدايا” تطلق خدمة التسجيل لمقدمي خدمات ومنتجات البيانات في منصة حوكمة البيانات الوطنية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”, فتح استقبال طلبات التسجيل لمقدمي خدمات ومنتجات البيانات في منصة حوكمة البيانات الوطنية، للحصول على تراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة، وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود “سدايا” لتنظيم الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وتمكين الجهات من الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها وفقًا لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، كما دعت الهيئة الجهات المهتمة إلى التسجيل في ورش العمل الافتراضية التوعوية التي ستُقام قريبًا للتعريف بإجراءات التسجيل ومتطلبات الحصول على التراخيص.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم قريبًا الإعلان عن المعايير الفنية لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة، وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية، بالإضافة إلى المعايير المحددة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة.
ويتيح التسجيل المبكر الحصول على أولوية في المراحل التنظيمية اللاحقة للتراخيص والاعتماد، حيث يمكن للجهات الراغبة في التسجيل الاطلاع على دليل التسجيل والدخول إلى منصة حوكمة البيانات الوطنية عبر الرابط التالي: https://dgp.sdaia.gov.sa.

