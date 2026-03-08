“سدايا” تطلق خدمة التسجيل لمقدمي خدمات ومنتجات البيانات في منصة حوكمة البيانات الوطنية

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”, فتح استقبال طلبات التسجيل لمقدمي خدمات ومنتجات البيانات في منصة حوكمة البيانات الوطنية، للحصول على تراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة، وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود “سدايا” لتنظيم الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وتمكين الجهات من الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها وفقًا لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، كما دعت الهيئة الجهات المهتمة إلى التسجيل في ورش العمل الافتراضية التوعوية التي ستُقام قريبًا للتعريف بإجراءات التسجيل ومتطلبات الحصول على التراخيص.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم قريبًا الإعلان عن المعايير الفنية لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة، وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية، بالإضافة إلى المعايير المحددة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة.

ويتيح التسجيل المبكر الحصول على أولوية في المراحل التنظيمية اللاحقة للتراخيص والاعتماد، حيث يمكن للجهات الراغبة في التسجيل الاطلاع على دليل التسجيل والدخول إلى منصة حوكمة البيانات الوطنية عبر الرابط التالي: https://dgp.sdaia.gov.sa.