Icon

أمطار غزيرة وصواعق على الباحة حتى الثامنة مساء  Icon البنك المركزي يصدر الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها المحدث Icon قوة دفاع البحرين: اعتراض 6 صواريخ باليستية و19 مسيّرة إيرانية اليوم Icon إيران تعين محمد باقر ذو القدر أمينًا للأمن القومي خلفًا لـ لاريجاني Icon الذهب يتجه نحو تسجيل خسائر قياسية Icon الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيرة Icon مواصلات جدة تدشن مسارين جديدين ضمن شبكة الحافلات لتعزيز التنقل في المدينة Icon لبنان يعتبر السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه Icon قطر: ندعم جميع القنوات الرسمية وغير الرسمية لإنهاء حرب إيران Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في الرياض والشمالية وتبوك والجوف الخميس

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يتناغم السد مع تضاريس المنطقة المحيطة به

سد قرية شلال بالعُلا.. مصدر مائي ينسجم مع التكوينات الصخرية الفريدة

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٣ مساءً
المواطن - واس

يُعدّ سد قرية شلال التابعة لمحافظة العُلا أحد المصادر المائية التي تتكامل مع التكوينات الصخرية، في صورةٍ تعكس تنوّع البيئة الطبيعية التي تتميّز بها المحافظة.

ويتناغم السد مع تضاريس المنطقة المحيطة به وتشكيلاتها الصخرية والنباتات الصحراوية، في مشهدٍ يجمع بين الجمال الطبيعي والدور الحيوي للمنشآت المائية.

وشهدت محافظة العُلا خلال هذه الأيام هطول أمطارٍ متفرقة شملت عددًا من المراكز، أسهمت في تعزيز المخزون المائي ورفع منسوب المياه في السدود، وفي مقدمتها سد شلال، الذي سجّل ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى المياه، انعكس إيجابًا على البيئة المحيطة.

وتبلغ السعة التخزينية للسد نحو 318 ألف متر مكعب، ويصل طوله إلى 130 مترًا، فيما يبلغ ارتفاعه 8 أمتار، ويمتد طول المفيض إلى 32 مترًا بارتفاعٍ يبلغ 5.5 أمتار، ما يعكس كفاءته في استيعاب مياه الأمطار والسيول وتنظيم تدفّقها.

ويسهم السد في دعم القطاع الزراعي بمحافظة العُلا، التي تشتهر بتنوّع محاصيلها، من خلال تغذية المياه الجوفية، وحفظ المياه والاستفادة منها في فترات الجفاف، إلى جانب توفير مصادر مائية تُستخدم في الشرب والري، بما يدعم المزارعين ويعزّز استدامة النشاط الزراعي.

وتؤدي السدود دورًا في الحدّ من أخطار السيول، وحماية الأرواح والممتلكات، إلى جانب دعم إنتاج الطاقة عبر الاستفادة من الطاقة الهيدروليكية، بما يعكس أهمية هذه المنشآت بوصفها ركيزةً أساسية في إدارة الموارد المائية وتحقيق التوازن البيئي.

وتُعدّ السدود من المنشآت الحيوية التي تعتمد عليها المملكة في تخزين مياه الأمطار والسيول وتعزيز الاستفادة منها في مختلف الاستخدامات، بما يسهم في دعم التنمية البيئية والزراعية في مختلف المناطق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد