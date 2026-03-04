سعر الذهب اليوم يرتفع 1.6% بدعم الطلب على الملاذات الآمنة

ارتفع سعر الذهب اليوم بأكثر من (1%) اليوم الأربعاء، متعافيًا من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (1.6%) إلى (5168.69) دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل بنسبة (1.1%) إلى (5178.40) دولارًا.

وجاءت المكاسب رغم خسائر حادة سجلها المعدن الأصفر في الجلسة السابقة تجاوزت (4%) بفعل قوة الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة، في وقت زادت فيه اضطرابات إمدادات الطاقة من الضغوط التضخمية وأثرت سلبًا على أسواق الأسهم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة (3.5%) إلى (84.92) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (2.7%) إلى (2139.56) دولارًا، فيما صعد البلاديوم (1.6%) إلى (1673.87) دولارًا.