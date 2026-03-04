سعر الذهب اليوم يرتفع 1.6% بدعم الطلب على الملاذات الآمنة

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.
ارتفع سعر الذهب اليوم بأكثر من (1%) اليوم الأربعاء، متعافيًا من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (1.6%) إلى (5168.69) دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل بنسبة (1.1%) إلى (5178.40) دولارًا.
وجاءت المكاسب رغم خسائر حادة سجلها المعدن الأصفر في الجلسة السابقة تجاوزت (4%) بفعل قوة الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة، في وقت زادت فيه اضطرابات إمدادات الطاقة من الضغوط التضخمية وأثرت سلبًا على أسواق الأسهم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة (3.5%) إلى (84.92) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (2.7%) إلى (2139.56) دولارًا، فيما صعد البلاديوم (1.6%) إلى (1673.87) دولارًا.