سفارة السعودية لدى لبنان للمواطنين: غادروا البلاد فورًا

أصدرت سفارة المملكة لدى لبنان بيانًا، اليوم الجمعة، نظرًا لتداعيات الأحداث الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وجددت السفارة دعوتها للمواطنين المتواجدين في لبنان لمغادرة البلاد بشكل فوري التزامًا بقرار منع السفر إلى لبنان، منوهة بضرورة التواصل مع السفارة في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله.