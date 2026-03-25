سفارة السعودية لدى مصر تحذر المواطنين من الاضطرابات الجوية اليوم وغدًا

أهابت سفارة المملكة في مصر بجميع المواطنين توخي الحيطة والحذر، في ظل ما تشهده البلاد من حالة عدم استقرار جوي يومي الأربعاء والخميس، وفقًا لتقارير الجهات الرسمية.

ودعت السفارة إلى متابعة التحديثات الجوية أولًا بأول عبر القنوات الرسمية، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية وإرشادات السلامة، مع تجنب التواجد في مناطق تجمع المياه ومجاري السيول.