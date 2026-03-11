سقوط مسيرتين في محيط مطار دبي الدولي

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأربعاء، إن الجهات المختصة أكدت سقوط طائرتين مُسيرتين في محيط مطار دبي الدولي.

ولفت إلى أن ذلك تسبب في إصابات بسيطة لشخصين من الجنسية الغانية وشخص بنغلاديشي، وإصابة متوسطة لشخص من الجنسية الهندية.

كما أكدت الجهات المختصة استمرار حركة الطيران بصورة طبيعية.