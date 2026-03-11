سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة للنازحين في قطاع غزة سلطنة عُمان: إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم إخلاء طاقم سفينة تجارية إثر هجوم بمقذوف في مضيق هرمز طيران ناس يحقق ربحًا قياسيًا تاريخيًا مسجلًا صافي ربح معدل بلغ 556 مليون ريال المرور يدعو ضيوف الرحمن لاستخدام النقل العام لضمان انسيابية الحركة سقوط مسيرتين في محيط مطار دبي الدولي تحذير سيبراني: تحديثات مطلوبة لأجهزة Lenovo بسبب ثغرات أمنية أسباب وراثية للصرع لدى الأطفال فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بوزير الخارجية الأمريكي لبحث استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة ارتفاع أسعار الذهب اليوم
قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأربعاء، إن الجهات المختصة أكدت سقوط طائرتين مُسيرتين في محيط مطار دبي الدولي.
ولفت إلى أن ذلك تسبب في إصابات بسيطة لشخصين من الجنسية الغانية وشخص بنغلاديشي، وإصابة متوسطة لشخص من الجنسية الهندية.
كما أكدت الجهات المختصة استمرار حركة الطيران بصورة طبيعية.