Icon

سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة للنازحين في قطاع غزة Icon سلطنة عُمان: إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم Icon إخلاء طاقم سفينة تجارية إثر هجوم بمقذوف في مضيق هرمز Icon طيران ناس يحقق ربحًا قياسيًا تاريخيًا مسجلًا صافي ربح معدل بلغ 556 مليون ريال Icon المرور يدعو ضيوف الرحمن لاستخدام النقل العام لضمان انسيابية الحركة Icon سقوط مسيرتين في محيط مطار دبي الدولي Icon تحذير سيبراني: تحديثات مطلوبة لأجهزة Lenovo بسبب ثغرات أمنية Icon أسباب وراثية للصرع لدى الأطفال Icon فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بوزير الخارجية الأمريكي لبحث استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة Icon ارتفاع أسعار الذهب اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

سقوط مسيرتين في محيط مطار دبي الدولي

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
سقوط مسيرتين في محيط مطار دبي الدولي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأربعاء، إن الجهات المختصة أكدت سقوط طائرتين مُسيرتين في محيط مطار دبي الدولي.

ولفت إلى أن ذلك تسبب في إصابات بسيطة لشخصين من الجنسية الغانية وشخص بنغلاديشي، وإصابة متوسطة لشخص من الجنسية الهندية.

قد يهمّك أيضاً
تصادم طائرتي فلاي دبي وطيران الخليج على ممر مطار دبي الدولي

تصادم طائرتي فلاي دبي وطيران الخليج على ممر مطار دبي الدولي

كما أكدت الجهات المختصة استمرار حركة الطيران بصورة طبيعية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد