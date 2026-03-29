سقوط مفاجئ لوزير خارجية باكستان خلال استقباله وزراء الخارجية في إسلام آباد

تعرض نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، إسحاق دار، لموقف طارئ خلال استقباله وزراء الخارجية الضيوف من السعودية ومصر وتركيا والذين قدموا التفاوض حول تهدئة الحرب في الشرق الأوسط.، اليوم الأحد، في مقر وزارة الخارجية الباكستانية.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الباكستاني فقدان دار توازنه وانزلاقه وسقوطه أرضًا أثناء مراسم الاستقبال، وذلك قبيل التقاط صورة تذكارية.
وبادر الوزير المصري إلى ملاحظة الموقف، حيث سارع لمساعدة نظيره الباكستاني على النهوض.
وجاءت الواقعة قبل انطلاق اجتماع رباعي في العاصمة إسلام آباد، يضم وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا لبحث جهود الوساطة الرامية إلى وقف الحرب الجارية في المنطقة.
سقوط وزير الخارجية الباكستاني "محمد إسحاق دار" أثناء استقباله وزراء الخارجية الضيوف (من مصر والسعودية وتركيا) والذين قدموا التفاوض حول تهدئة الحرب في الشرق الأوسط. pic.twitter.com/alUoqjwP09
— إياد الحمود (@Eyaaaad) March 29, 2026