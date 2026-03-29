Icon

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

سقوط مفاجئ لوزير خارجية باكستان خلال استقباله وزراء الخارجية في إسلام آباد

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تعرض نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، إسحاق دار، لموقف طارئ خلال استقباله وزراء الخارجية الضيوف من السعودية ومصر وتركيا والذين قدموا التفاوض حول تهدئة الحرب في الشرق الأوسط.، اليوم الأحد، في مقر وزارة الخارجية الباكستانية.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الباكستاني فقدان دار توازنه وانزلاقه وسقوطه أرضًا أثناء مراسم الاستقبال، وذلك قبيل التقاط صورة تذكارية.

وبادر الوزير المصري إلى ملاحظة الموقف، حيث سارع لمساعدة نظيره الباكستاني على النهوض.

وجاءت الواقعة قبل انطلاق اجتماع رباعي في العاصمة إسلام آباد، يضم وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا لبحث جهود الوساطة الرامية إلى وقف الحرب الجارية في المنطقة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد