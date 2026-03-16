سقوط مقذوف فوق فندق في بغداد

أعلنت الداخلية العراقية أن فرق الدفاع المدني تعاملت مساء الإثنين، مع مقذوف سقط فوق سطح فندق الرشيد في العاصمة بغداد.

وقالت الداخلية العراقية في بيان إنه “فور تلقي البلاغ، تحركت مفارز الدفاع المدني والجهات المختصة إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع المقذوف ومعالجة الموقف بشكل فوري ومهني وفق الإجراءات المعتمدة، وتأمين المكان بالكامل”.

وأكدت الوزارة أن الحادث “لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية، كما لم تُسجل أية أضرار أخرى، وقد جرى اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بهذا الشأن”.

وجددت الوزارة “تأكيدها على جاهزية قطعاتها في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بما يضمن حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على الأمن والاستقرار”.