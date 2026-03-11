Icon

سلطنة عُمان: إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٣ مساءً
سلطنة عُمان: إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم
المواطن - فريق التحرير

أعلنت سلطنة عُمان إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وقبل قليل، أعلنت شركة أوكيو للمتاجرة العُمانية، حالة القوة القاهرة، على شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى شركة بتروبانغلا البنغالية المشترية بموجب عقد طويل الأجل، عازية ذلك إلى اضطرابات في الإمدادات القطرية بسبب حرب إيران.

