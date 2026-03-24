تفقد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون سلمان الدوسري، اليوم الثلاثاء، الأعمال في قناة الإخبارية وإذاعة خزامى.
وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون سلمان الدوسري يتفقد الأعمال في قناة الإخبارية وإذاعة خزامى
وقام الدوسري خلال الزيارة بجولة تفقدية للاطلاع على العمليات التشغيلية والإنتاجية في الجهتين، حيث استمع إلى شرح مفصل عن البرامج والتغطيات الإخبارية المقدمة، ومدى تطور البنية التحتية التقنية التي تدعم البث المباشر والمحتوى الإعلامي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الإعلام على تعزيز كفاءة الأداء الإعلامي الوطني، ودعم الجهود الرامية إلى تقديم محتوى إخباري وإذاعي متميز يلبي احتياجات الجمهور ويعكس تطور المملكة في المجال الإعلامي.