سلمان للإغاثة يدشن مشروع “كسوة فرح” بمحافظة مأرب اللجنة المنظمة تعلن تأجيل بطولة كأس الخليج لكرة القدم المصغرة حتى إشعار آخر أسواق جدة التاريخية تستقبل المتسوقين استعدادًا لعيد الفطر #يهمك_تعرف | مواعيد عمل المراكز الصحية المناوبة بالفترة من 26 إلى 30 رمضان 1447هـ التدريب التقني يتوج بميداليات وجوائز في جنيف 2026 رفع جاهزية النقل الترددي لنقل المصلين إلى المسجد النبوي ليلة 27 رمضان الإمارات: القبض على 25 شخصًا بتهمة الترويج لأعمال إيران العسكرية خالد المالك: ولايتكم للعهد هي ذكرى لليقين.. شخصية رائدة وملهمة القبض على مصمم الجواز البحريني بتهمة التعاطف مع العدوان الإيراني فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع “كسوة فرح” لـ(3,600) طفل من الأيتام والنازحين بمحافظة مأرب، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان”.
ويهدف المشروع إلى توفير كسوة العيد والعيديات والهدايا والألعاب للأطفال خلال عيد الفطر لهذا العام 1447هـ، بما يُسهم في تعزيز الرفاه النفسي للأطفال وتخفيف الأعباء المعيشية عن أسرهم خلال موسم العيد، ويستفيد منه (19,000) فرد من الأسر الأشد حاجة من النازحين داخليًا والمجتمع المستضيف ممن يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة في محافظات “المهرة” و”حضرموت” و”عدن” و”مأرب” و”لحج”.
وأشاد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة عبدالحكيم القيسي بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تخفيف معاناة الأسر النازحة والمحتاجة، ورسم البهجة على وجوه الأطفال خلال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة سيكون -بمشيئة الله- لها الفضل الكبير في مساعدة الأسر المستفيدة على عيش أجواء العيد دون ضغوط نفسية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق وإدخال الفرح والبهجة على الأطفال خلال أيام العيد السعيد.