Icon

سلمان للإغاثة يدشن مشروع “كسوة فرح” بمحافظة مأرب Icon اللجنة المنظمة تعلن تأجيل بطولة كأس الخليج لكرة القدم المصغرة حتى إشعار آخر Icon أسواق جدة التاريخية تستقبل المتسوقين استعدادًا لعيد الفطر Icon #يهمك_تعرف | مواعيد عمل المراكز الصحية المناوبة بالفترة من 26 إلى 30 رمضان 1447هـ Icon التدريب التقني يتوج بميداليات وجوائز في جنيف 2026 Icon رفع جاهزية النقل الترددي لنقل المصلين إلى المسجد النبوي ليلة 27 رمضان Icon الإمارات: القبض على 25 شخصًا بتهمة الترويج لأعمال إيران العسكرية Icon خالد المالك: ولايتكم للعهد هي ذكرى لليقين.. شخصية رائدة وملهمة Icon القبض على مصمم الجواز البحريني بتهمة التعاطف مع العدوان الإيراني Icon فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

سلمان للإغاثة يدشن مشروع “كسوة فرح” بمحافظة مأرب

الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٦ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع “كسوة فرح” لـ(3,600) طفل من الأيتام والنازحين بمحافظة مأرب، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان”.
ويهدف المشروع إلى توفير كسوة العيد والعيديات والهدايا والألعاب للأطفال خلال عيد الفطر لهذا العام 1447هـ، بما يُسهم في تعزيز الرفاه النفسي للأطفال وتخفيف الأعباء المعيشية عن أسرهم خلال موسم العيد، ويستفيد منه (19,000) فرد من الأسر الأشد حاجة من النازحين داخليًا والمجتمع المستضيف ممن يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة في محافظات “المهرة” و”حضرموت” و”عدن” و”مأرب” و”لحج”.
وأشاد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة عبدالحكيم القيسي بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تخفيف معاناة الأسر النازحة والمحتاجة، ورسم البهجة على وجوه الأطفال خلال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة سيكون -بمشيئة الله- لها الفضل الكبير في مساعدة الأسر المستفيدة على عيش أجواء العيد دون ضغوط نفسية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق وإدخال الفرح والبهجة على الأطفال خلال أيام العيد السعيد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

