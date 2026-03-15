سلمان للإغاثة يدشن مشروع “كسوة فرح” بمحافظة مأرب

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع “كسوة فرح” لـ(3,600) طفل من الأيتام والنازحين بمحافظة مأرب، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان”.

ويهدف المشروع إلى توفير كسوة العيد والعيديات والهدايا والألعاب للأطفال خلال عيد الفطر لهذا العام 1447هـ، بما يُسهم في تعزيز الرفاه النفسي للأطفال وتخفيف الأعباء المعيشية عن أسرهم خلال موسم العيد، ويستفيد منه (19,000) فرد من الأسر الأشد حاجة من النازحين داخليًا والمجتمع المستضيف ممن يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة في محافظات “المهرة” و”حضرموت” و”عدن” و”مأرب” و”لحج”.

وأشاد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة عبدالحكيم القيسي بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تخفيف معاناة الأسر النازحة والمحتاجة، ورسم البهجة على وجوه الأطفال خلال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة سيكون -بمشيئة الله- لها الفضل الكبير في مساعدة الأسر المستفيدة على عيش أجواء العيد دون ضغوط نفسية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق وإدخال الفرح والبهجة على الأطفال خلال أيام العيد السعيد.