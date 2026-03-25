سلمان للإغاثة يوزع 1200 سلة غذائية في ولاية سنار بالسودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1200) سلة غذائية للأسر النازحة والعائدة في مدينة سنار بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها (6000) فرد، ضمن المرحلة الخامسة من مشروع “سلة إطعام” في السودان للعام 2026م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي.