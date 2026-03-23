سلمان للإغاثة يوزع 2.000 كيس من الأرز في الخرطوم

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (2.000) كيس من الأرز على ( 20.270) فردًا في محلية الخرطوم بولاية الخرطوم في جمهورية السودان.

ويتضمن المشروع توزيع (22,750) كيسًا من الأرز استفاد منها ما يقارب (91) ألف فرد بواقع (22.750) أسرة في ولايتي الخرطوم والشمالية.

ويأتي المشروع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني والتخفيف من معاناته.