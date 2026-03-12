Icon

ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني

سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٦ مساءً
المواطن - واس

وزع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 24,000 وجبة غذائية ساخنة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتتولى الفرق الميدانية للمركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ للمركز في القطاع- إدارة العملية بكافة تفاصيلها، لضمان انسيابية التوزيع بعدالة تحفظ كرامة الأسر الأكثر احتياجًا.

وتنتظم حركة العمل داخل المطبخ في مشهدٍ يُجسد تكامل الأدوار ودقة التنظيم؛ إذ تُجهز الوجبات وتُنقل إلى نقاط التوزيع المعتمدة، في سلسلة مترابطة الحلقات تنتهي بوصول الوجبة إلى مستحقيها.

ويعد المطبخ الذي لا تقتصر أهميته على كونه مصدرًا يوميًا للغذاء، بل يتجاوز ذلك إلى كونه عامل استقرارٍ نسبيٍ للأسر في بيئةٍ تتزايد فيها التحديات، وتشكل الوجبة الساخنة عنصر طمأنينة في واقع يفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية.

