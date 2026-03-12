#يهمك_تعرف | إيجار تكشف خطوات إضافة الصك وتقسيم الوحدات في المنصة الانتهاء من تنفيذ منظومة خدمات الصرف الصحي بالقنفذة بأكثر من 228 مليون ريال سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة دراسة تثبت أن الدماغ البشري لا ينجز مهمتين معًا التجارة تكثّف جولاتها الرقابية على أسواق المدينة المنورة خلال رمضان أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية حتى الخامسة استهداف مطار الكويت بعدة طائرات مسيرة ووقوع أضرار مادية حادث بسيط نتيجة سقوط مسيّرة بمنطقة البدع في دبي دون إصابات مسجد الجمعة.. موضع أول صلاة جمعة في المدينة المنورة خام برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل
وزع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 24,000 وجبة غذائية ساخنة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وتتولى الفرق الميدانية للمركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ للمركز في القطاع- إدارة العملية بكافة تفاصيلها، لضمان انسيابية التوزيع بعدالة تحفظ كرامة الأسر الأكثر احتياجًا.
وتنتظم حركة العمل داخل المطبخ في مشهدٍ يُجسد تكامل الأدوار ودقة التنظيم؛ إذ تُجهز الوجبات وتُنقل إلى نقاط التوزيع المعتمدة، في سلسلة مترابطة الحلقات تنتهي بوصول الوجبة إلى مستحقيها.
ويعد المطبخ الذي لا تقتصر أهميته على كونه مصدرًا يوميًا للغذاء، بل يتجاوز ذلك إلى كونه عامل استقرارٍ نسبيٍ للأسر في بيئةٍ تتزايد فيها التحديات، وتشكل الوجبة الساخنة عنصر طمأنينة في واقع يفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية.