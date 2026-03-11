سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة للنازحين في قطاع غزة

وزع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (24,000) وجبة غذائية ساخنة على النازحين في قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

ويعمل المطبخ المركزي يوميًا على إعداد وجبات ساخنة تُوزَّع على العائلات النازحة وسكان المناطق المتضررة؛ لتأمين وجبات الإفطار للأسر المعتمدة على المساعدات الإنسانية، وسط التحديات الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها سكان قطاع غزة، إذ يواصل المطبخ أداء دوره المهم في دعم العائلات المحتاجة، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتزايد احتياجات الأسر في ظل نقص الموارد وصعوبة الحصول على الغذاء.

وتأتي هذه المساعدات في إطار منظومة المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة في قطاع غزة.