سلمان للإغاثة يوزع 2,800 كيس من الدقيق في الخرطوم

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (2,800) كيس من الدقيق على (23,030) فردًا في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان.

ويأتي المشروع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني والتخفيف من معاناته.