سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية في النيل الأبيض السودانية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (500) سلة غذائية في محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان، استفاد منها (3.804) أفراد، ضمن المرحلة الخامسة من مشروع “سلة إطعام” في جمهورية السودان لعام 2026م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.