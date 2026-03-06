سلمان للإغاثة يوزّع أكثر من 24 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس عبر مشروع تطوير وتشغيل المطبخ المركزي في قطاع غزة (24,150) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب القطاع، استفاد منها (24,150) فردًا، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتندرج تلك الجهود الإنسانية والإغاثية في إطار مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.