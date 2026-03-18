سلمان للإغاثة يوزّع كسوة العيد والهدايا على الأطفال في عدن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، (2.541) قطعة من كسوة العيد و(2.541) هدية على (2.541) طفلًا من الأيتام والأسر الأشد احتياجًا في محافظة عدن، ضمن مشروع توزيع كسوة فرح في الجمهورية اليمنية للعام 2026م.
الجدير بالذكر أن المشروع سيتضمّن توزيع كسوة العيد والهدايا للأطفال على (19.000) فرد من الأسر الأشد حاجة، النازحين داخليًا والمجتمع المستضيف، في محافظات المهرة، حضرموت، عدن، مأرب، ولحج.
ويأتي ذلك في إطار برامج ومشاريع المملكة الإنسانية ممثلة بالمركز لإدخال الفرحة على الأطفال والأسر المحتاجة في اليمن خلال أيام عيد الفطر المبارك.