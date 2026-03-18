Icon

المركزي الإماراتي يطلق حزمة دعم لتعزيز مرونة القطاع المالي Icon أمانة الرياض ترفع جاهزية مراصد الأهلّة استعدادًا لتحري هلال العيد Icon رؤية جديدة حول أصل الكويكب 2016 إتش أو3 Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق Icon اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية Icon يلو تحتفي بنجاح العام الخامس على التوالي من مبادرتها لإفطار مليون صائم Icon صلاة التهجد في المسجد الحرام ليلة 29 رمضان.. مشاهد إيمانية تفيض خشوعًا وسكينة Icon وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي Icon وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة Icon منصة إحسان تبدأ في استقبال زكاة الفطر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

سلمان للإغاثة يوزّع كسوة العيد والهدايا على الأطفال في عدن

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٥ مساءً
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، (2.541) قطعة من كسوة العيد و(2.541) هدية على (2.541) طفلًا من الأيتام والأسر الأشد احتياجًا في محافظة عدن، ضمن مشروع توزيع كسوة فرح في الجمهورية اليمنية للعام 2026م.

الجدير بالذكر أن المشروع سيتضمّن توزيع كسوة العيد والهدايا للأطفال على (19.000) فرد من الأسر الأشد حاجة، النازحين داخليًا والمجتمع المستضيف، في محافظات المهرة، حضرموت، عدن، مأرب، ولحج.

ويأتي ذلك في إطار برامج ومشاريع المملكة الإنسانية ممثلة بالمركز لإدخال الفرحة على الأطفال والأسر المحتاجة في اليمن خلال أيام عيد الفطر المبارك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد