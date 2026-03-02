Icon

ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني

سلمان للإغاثة يوزّع 30 ألف وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
سلمان للإغاثة يوزّع 30 ألف وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، عبر مشروع تطوير وتشغيل المطبخ المركزي في قطاع غزة (30,000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب القطاع، استفاد منها (30,000) فرد.

يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. وتأتي تلك الجهود الإنسانية والإغاثية امتدادًا لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن.

