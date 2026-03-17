سلمان للإغاثة يوزّع 5.153 كرتون تمر في ريف دمشق 

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (5.153) كرتون تمر في محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (5.153) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتقديم الدعم الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء العالم.