سلمان للإغاثة يوزّع 5.224 كرتونًا من التمر في حمص

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (5.224) كرتونًا من التمر في محافظة حمص بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (5.224) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته وتحقيقًا للأمن الغذائي.