سلمان للإغاثة يوزّع 590 سلة غذائية في الخرطوم 

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (590) سلة غذائية للأسر النازحة والعائدة إلى ديارها في محلية الخرطوم بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها (4,025) فردًا، ضمن مشروع مبادرة “مدد” السودان (2026م).
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها، وتحقيقًا للأمن الغذائي.